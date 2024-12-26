Удар по демографії. Експерт оцінив масштаби виїзду біженців з України

Дані, оприлюднені Тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради з питань захисту прав внутрішньо переміщених осіб (ВПО), свідчать про значний відтік населення.

Водночас, як зазначив Позняк, Євростат надає дещо нижчі цифри, адже його статистика охоплює лише тих українців, хто виїхав із країни після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році та перебуває під тимчасовим захистом у країнах ЄС.

"Це досить великі масштаби. І це серйозний удар і по демографії, і по можливості забезпечення економіки робочою силою, і взагалі просто по тому, щоб держава функціонувала нормально. Це дуже серйозна проблема", - наголосив Позняк.

Українські біженці в ЄС

Станом на 25 грудня 2024 року, за даними Євростату, у країнах Європейського Союзу перебуває приблизно 4,19 мільйона українців, які отримали статус тимчасового захисту через війну.

У червні 2024 року Рада ЄС ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту для українців до 2026 року, що забезпечує їм доступ до житла, медицини, освіти та ринку праці в країнах ЄС.

Загалом, країни ЄС продовжують надавати підтримку українським біженцям, забезпечуючи їм необхідні умови для тимчасового проживання та інтеграції в європейське суспільство.

Однак в Україні працюють над стимулюванням громадян повернутися додому. Наприклад, як повідомив раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль, влада вже займається питанням повернення українців з Німеччини.