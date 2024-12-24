У МЗС спростували інформацію El Pais про "методи" повернення українців з-за кордону

У своїй статті іспанське видання El Pais заявило про нібито "переговори" уряду України з ЄС щодо "скорочення допомоги" українським біженцям та "відмову" від надання консульських послуг чоловікам. У Міністерстві закордонних справ спростували цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МЗС Георгія Тихого.

"Деякі твердження в цьому матеріалі не відповідають дійсності", - зазначив він.

Тихий заявив, що, по-перше, український уряд не просив країни ЄС скорочувати допомогу українським біженцям.

Також він додав, що, по-друге, військовозобов'язані українські чоловіки мають доступ до консульських послуг.

За словами Тихого, Україна прагне створювати позитивні стимули для добровільного повернення громадян, які були змушені виїхати через війну.

Стаття El Pais

Матеріал під назвою " Україна вимагає повернення до 10 мільйонів біженців і емігрантів, які втекли від російської війни" був опублікований у виданні зранку 24 грудня.

У статті стверджується, що уряд України нібито розглядає "радикальні заходи" для повернення громадян, які виїхали через війну, включаючи "скорочення фінансової допомоги" українським біженцям у країнах ЄС.

Стверджується у матеріалі також й те, що Київ нібито може "обмежити консульські послуги" для чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном.

У матеріалі ці кроки зображені як так звана "частина політики стимулювання повернення українців" додому, аби допомогти країні відновлювати економіку та підтримувати обороноздатність.

Однак в МЗС України згадані вище твердження були спростовані.

Нагадаємо, що в інтерв'ю РБК-Україна доктор економічних наук Людмила Черенько розповіла про причини, чому українські біженці можуть не повертатися додому.