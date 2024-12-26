Удар по демографии. Эксперт оценил масштабы выезда беженцев из Украины

Данные, обнародованные Временной следственной комиссией Верховной Рады по вопросам защиты прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), свидетельствуют о значительном оттоке населения.

В то же время, как отметил Позняк, Евростат предоставляет несколько более низкие цифры, ведь его статистика охватывает только тех украинцев, кто выехал из страны после начала полномасштабного вторжения в 2022 году и находится под временной защитой в странах ЕС.

"Это достаточно большие масштабы. И это серьезный удар и по демографии, и по возможности обеспечения экономики рабочей силой, и вообще просто по тому, чтобы государство функционировало нормально. Это очень серьезная проблема", - подчеркнул Позняк.

Украинские беженцы в ЕС

По состоянию на 25 декабря 2024 года, по данным Евростата, в странах Европейского Союза находится примерно 4,19 миллиона украинцев, которые получили статус временной защиты из-за войны.

В июне 2024 года Совет ЕС принял решение о продлении временной защиты для украинцев до 2026 года, что обеспечивает им доступ к жилью, медицине, образованию и рынку труда в странах ЕС.

В общем, страны ЕС продолжают оказывать поддержку украинским беженцам, обеспечивая им необходимые условия для временного проживания и интеграции в европейское общество.

Однако в Украине работают над стимулированием граждан вернуться домой. Например, как сообщил ранее премьер-министр Денис Шмыгаль, власти уже занимаются вопросом возвращения украинцев из Германии.