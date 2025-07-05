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Удар по Чугуеву: повреждено отделение "Новой почты", на месте продолжается разбор завалов

Суббота 05 июля 2025 14:36
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Удар по Чугуеву: повреждено отделение "Новой почты", на месте продолжается разбор завалов Фото: войска РФ повредили отделение "Новой почты" в Чугуеве (t.me/novapostcorp)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ сегодня ночью, 5 июля, нанесли удар по Чугуеву Харьковской области. В результате повреждено отделение "Новой почты", на месте продолжается разбор завалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Новой почты".

"Вечером 4 июля враг совершил массированную атаку на Украину. В результате удара дронов повреждено отделение "Новой почты" №1 в городе Чугуев. Сейчас отделение работает в ограниченном режиме: только выдача с рампы, без доступа клиентов в помещение из-за значительных повреждений конструкций", - отметили в компании.

Также сообщается, что никто из работников и клиентов не пострадал, на момент удара отделение было закрыто. Все посылки уцелели. Отправления, которые направляются в это отделение, перенаправляются в отделение №2.

Удар по Чугуеву: повреждено отделение &quot;Новой почты&quot;, на месте продолжается разбор завалов

На месте продолжается разбор завалов, оценка состояния помещения и первоочередные работы по укреплению. Если обслуживание внутри будет безопасным - отделение возобновит полноценную работу в ближайшее время. В случае необходимости рядом будет развернуто мобильное отделение.

"Задержек с доставкой не будет. Мы уже связываемся с клиентами и предоставляем всю необходимую информацию", - добавили в "Новой почте".

Обстрел россиянами Харьковщины

Напомним, что россияне в ночь на 4 июля, обстреляли города Чугуев и Купянск Харьковской области. В результате атаки есть пострадавшие, среди них ребенок.

Председатель Харьковской ОГА отметил, что количество пострадавших в Чугуеве возросло до трех. Кроме того, враг обстрелял город Купянск.

Впоследствии в ГСЧС показали фото последствий вражеского обстрела. Известно, что из-за взрывов возникли пожары, которые спасатели ликвидировали за несколько часов. Повреждены жилые дома и легковые автомобили.

Также сообщалось, что в результате обстрела часть Чугуева осталась без света, уже продолжаются восстановительные работы.

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