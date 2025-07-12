Удар по Чернівцях: пошкоджені будинки та авто, є загиблі та понад 10 поранених

"На світанку росіяни атакували нашу область 4-ма БпЛА типу "Шахед" та 1 ракетою. На превеликий жаль, від падіння уламків ворожих обʼєктів у Чернівцях загинули дві людини – 26-річна дівчина та 43-річний чоловік", - зазначив голова ОВА.

Він також додав, що ще 4 особи – важкопоранені. За їх життя зараз борються наші лікарі. Одна жінка в дуже важкому стані. Також 10 людей отримали легкі тілесні ушкодження. Їм надана медична допомога на місці.

Окрім того, у Чернівцях пошкоджено декілька житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автомобілів.

"Маємо наслідки і на території Сторожинецької громади. Внаслідок ураження ворожого БпЛА пошкоджено житловий будинок та автомобіль. Там обійшлося без жертв і поранених. На місцях працюють усі профільні служби", - додав Запаранюк.