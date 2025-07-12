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Удар по Чернівцях: пошкоджені будинки та авто, є загиблі та понад 10 поранених

Субота 12 липня 2025 08:24
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Удар по Чернівцях: пошкоджені будинки та авто, є загиблі та понад 10 поранених Фото: війска РФ вдарили по Чернівцям, є загиблі та поранені (facebook.com/DSNS)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ сьогодні вночі, 12 липня, атакували Чернівці та область крилатими ракетами та дронами-камікадзе. Пошкоджені будинки та авто, повідомляється про загиблих та поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка.

"На світанку росіяни атакували нашу область 4-ма БпЛА типу "Шахед" та 1 ракетою. На превеликий жаль, від падіння уламків ворожих обʼєктів у Чернівцях загинули дві людини – 26-річна дівчина та 43-річний чоловік", - зазначив голова ОВА.

Він також додав, що ще 4 особи – важкопоранені. За їх життя зараз борються наші лікарі. Одна жінка в дуже важкому стані. Також 10 людей отримали легкі тілесні ушкодження. Їм надана медична допомога на місці.

Окрім того, у Чернівцях пошкоджено декілька житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автомобілів.

"Маємо наслідки і на території Сторожинецької громади. Внаслідок ураження ворожого БпЛА пошкоджено житловий будинок та автомобіль. Там обійшлося без жертв і поранених. На місцях працюють усі профільні служби", - додав Запаранюк.

Нічна атака РФ 12 липня

Війська РФ сьогодні вночі, 12 липня, атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами різних типів. Під ударом переважно перебували центральні, північні та західні регіони країни.

Зокрема, Львів зазнав масованої дронової атаки. Унаслідок одного з них зруйновано під'їзд житлового будинку. Також стався витік газу та води. Серед інших наслідків - у Залізничному районі горіла покрівля нежитлової будівлі, пошкоджено ще кілька будинків, а також дитячий садок.

Також вибухи лунали у Луцьку, у місті виникла пожежа, яка повністю знищили приватний будинок.

Більше подробиць про нічну комбіновану атаку на Україну – в матеріалі РБК-Україна.

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