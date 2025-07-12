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Удар по Черновцам: повреждены дома и авто, есть погибшие и более 10 раненых

Суббота 12 июля 2025 08:24
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Удар по Черновцам: повреждены дома и авто, есть погибшие и более 10 раненых Фото: войска РФ ударили по Черновцам, есть погибшие и раненые (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ сегодня ночью, 12 июля, атаковали Черновцы и область крылатыми ракетами и дронами-камикадзе. Повреждены дома и авто, сообщается о погибших и раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черновицкой ОГА Руслана Запаранюка.

"На рассвете россияне атаковали нашу область 4-мя БпЛА типа "Шахед" и 1 ракетой. К большому сожалению, от падения обломков вражеских объектов в Черновцах погибли два человека - 26-летняя девушка и 43-летний мужчина", - отметил председатель ОГА.

Он также добавил, что еще 4 человека - тяжелораненые. За их жизнь сейчас борются наши врачи. Одна женщина в очень тяжелом состоянии. Также 10 человек получили легкие телесные повреждения. Им оказана медицинская помощь на месте.

Кроме того, в Черновцах повреждены несколько жилых домов, магазинов, административных зданий и автомобилей.

"Имеем последствия и на территории Сторожинецкой громады. В результате поражения вражеского БпЛА поврежден жилой дом и автомобиль. Там обошлось без жертв и раненых. На местах работают все профильные службы", - добавил Запаранюк.

Ночная атака РФ 12 июля

Войска РФ сегодня ночью, 12 июля, атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами различных типов. Под ударом преимущественно находились центральные, северные и западные регионы страны.

В частности, Львов подвергся массированной дроновой атаке. В результате одного из них разрушен подъезд жилого дома. Также произошла утечка газа и воды. Среди других последствий - в Железнодорожном районе горела кровля нежилого здания, повреждены еще несколько домов, а также детский сад.

Также взрывы раздавались в Луцке, в городе возник пожар, который полностью уничтожил частный дом.

Больше подробностей о ночной комбинированной атаке на Украину - в материале РБК-Украина.

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Черновцы Вторжение России в Украину
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