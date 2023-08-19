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Обстріл Чернігова. В МВС розповіли по ситуацію в місті

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Чернігів, Субота 19 серпня 2023 16:37
Обстріл Чернігова. В МВС розповіли по ситуацію в місті Фото: росіяни обстріляли Чернігів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Правоохоронці оточили подвір'я у центрі Чернігова, де стався "приліт" російської ракети. Наразі в місті документують військовий злочин Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

Клименко пояснив, що станом на зараз в місті працюють додаткові патрулі, а правоохоронці здійснюють поквартирний обхід будинків.

За словами міністра, основні жертви події перебували в автотранспорті чи переходили дорогу, а також повертались із церкви. Усі, хто перебував в драмтеатрі вчасно спустилися до укриття.

Він також повідомив, що за драмтеатром знаходиться великий парк.Там із самого ранку мами гуляли зі своїми дітьми. Цетральна площа повністю була заставлена автомобільним транспортом.

"Наші рятувальники вчасно прибули після прильоту ракети та затушили епіцентр вибуху. Згодом, разом із поліцейськими, почали надавати першу допомогу громадянам", - повідомив міністр.

Ракетний удар по Чернігову

Сьогодні, 19 серпня, під час повітряної тривоги у Чернігові пролунали потужні вибухи. Пізніше влада підтвердила, що окупанти, швидше за все балістикою, вдарили по центру міста. У момент атаки там перебувало багато людей.

Внаслідок атаки пошкоджений драматичний театр, площа, будівлі суду, Чернігівської ОВА, магазини та інші громадські заклади.

Всі деталі цинічної атаки росіян - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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