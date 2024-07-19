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Росіяни обстріляли житловий район Миколаєва, є загиблі та постраждалі

П'ятниця 19 липня 2024 17:51
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Росіяни обстріляли житловий район Миколаєва, є загиблі та постраждалі Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 19 липня, росіяни обстріляли житловий район Миколаєва. Відомо про загиблих та постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича.

"Розбираємось. Швидкі виїхали", - написав голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім.

Як розповів Сєнкевич, наразі відомо про постраждалих, а також загиблого.

Внаслідок обстрілу також було пошкоджено житловий сектор.

Варто додати, що повітряна тривога у Миколаївській області була оголошена о 16:51 та тривала до 17:20. Перед цим Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Пізніше стало відомо про рух ракети у напрямку Миколаївської області.

Кількість загиблих та постраждалих зросла

За словами Сєнкевича, станом на 18:11 відомо про трьох загиблих, серед яких дитина.

У коментарі "НикВести" віцемер Віталій Луков додав, що близько 10 людей перебувають в лікарні.

Обстріли Миколаївської області

Російські війська з регулярною періодичністю обстрілюють Миколаївську область. Як приклад, в ніч на 9 липня, росіяни атакували ракетою підприємство у Баштанському районі внаслідок чого поранення отримали працівники.

Зокрема під час обстрілу, 20 квітня, через удари по селу Солончаки загинула жінка. Також поранення отримали двоє людей, серед яких 14-річних хлопчик.

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