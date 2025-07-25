Удар по будівлі медзакладу у Харкові: з'явились фото наслідків
Сьогодні вдень, 25 липня, у Харкові росіяни скинули авіабомбу на будівлю медзакладу в Індустріальному районі. Під завалами можуть перебувати люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Ворог поцілив КАБом по медичному закладу. На цей час відомо про 12 постраждалих, серед яких 12-річна дівчинка. 4 людей госпіталізували", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати 3 людей. Рятувальники продовжують розбирати зруйновані конструкції.
"На місці працюють ДСНС, правоохоронні органи, чергують бригади медиків. Усі, хто потребує, отримують кваліфіковану допомогу", - додав Синєгубов.
Голова Херсонської ОВА показав наслідки російської атаки по Індустріальному району Харкова.
Фото: наслідки російського удару по Індустріальному району Харкова. (t.me/synegubov)
Оновлено о 14:33.
Станом на зараз, за даними Синєгубова, знову збільшилась кількість постраждалих. Загалом, він розповів, що стало відомо про 14 людей, які отримали травми.
"Співробітники ДСНС врятували 4 людей із пошкодженої будівлі медзакладу. Ще встановлюється місцеперебування 2 людей", - повідомив він.
Унаслідок ворожого обстрілу частково зруйновано третій поверх та дах будівлі, також пошкоджено приватний будинок і два автомобілі.
Аварійно-рятувальні роботи тривають. На місці працюють бригади екстреної допомоги, а правоохоронці документують черговий воєнний злочин РФ.
Удар по Харкову 25 липня
Нагадаємо, російські війська сьогодні вдень, 25 липня, скинули авіабомбу на Харків.
Спочатку було відомо про одного постраждалого, але кількість стрімко росла. І за останніми даними стало відомо 12 та одного загиблого.
Вчора, 24 липня вдень, окупанти також вдарили по центральній частині Харкова авіабомбами. Тоді було декілька влучань: по цивільному підприємству та поблизу багатоповерхівки.
Про удари росіян КАБами по Харкову та про методи протидії ворожій зброї - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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