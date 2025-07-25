Удар по зданию медучреждения в Харькове: появились фото последствий

Сегодня днем, 25 июля, в Харькове россияне сбросили авиабомбу на здание медучреждения в Индустриальном районе. Под завалами могут находиться люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова .

"Враг попал КАБом по медицинскому учреждению. В настоящее время известно о 12 пострадавших, среди которых 12-летняя девочка. 4 человека госпитализировали", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, под завалами могут находиться 3 человека. Спасатели продолжают разбирать разрушенные конструкции.

"На месте работают ГСЧС, правоохранительные органы, дежурят бригады медиков. Все, кто нуждается, получают квалифицированную помощь", - добавил Синегубов.

Глава Херсонской ОВА показал последствия российской атаки по Индустриальному району Харькова.

Фото: последствия российского удара по Индустриальному району Харькова (t.me/synegubov).

Обновлено в 14:33.

По состоянию на сейчас, по данным Синегубова, снова увеличилось количество пострадавших. В общем, он рассказал, что стало известно о 14 людях, которые получили травмы.

"Сотрудники ГСЧС спасли 4 человека из поврежденного здания медучреждения. Еще устанавливается местонахождение 2 человек", - сообщил он.

В результате вражеского обстрела частично разрушен третий этаж и крыша здания, также поврежден частный дом и два автомобиля.

Аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте работают бригады экстренной помощи, а правоохранители документируют очередное военное преступление РФ.