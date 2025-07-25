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Удар по зданию медучреждения в Харькове: появились фото последствий

Пятница 25 июля 2025 14:20
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Удар по зданию медучреждения в Харькове: появились фото последствий Фото: удар по зданию медучреждения в Харькове (t.me/synegubov)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня днем, 25 июля, в Харькове россияне сбросили авиабомбу на здание медучреждения в Индустриальном районе. Под завалами могут находиться люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Враг попал КАБом по медицинскому учреждению. В настоящее время известно о 12 пострадавших, среди которых 12-летняя девочка. 4 человека госпитализировали", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, под завалами могут находиться 3 человека. Спасатели продолжают разбирать разрушенные конструкции.

"На месте работают ГСЧС, правоохранительные органы, дежурят бригады медиков. Все, кто нуждается, получают квалифицированную помощь", - добавил Синегубов.

Глава Херсонской ОВА показал последствия российской атаки по Индустриальному району Харькова.

Фото: последствия российского удара по Индустриальному району Харькова (t.me/synegubov).

Обновлено в 14:33.

По состоянию на сейчас, по данным Синегубова, снова увеличилось количество пострадавших. В общем, он рассказал, что стало известно о 14 людях, которые получили травмы.

"Сотрудники ГСЧС спасли 4 человека из поврежденного здания медучреждения. Еще устанавливается местонахождение 2 человек", - сообщил он.

В результате вражеского обстрела частично разрушен третий этаж и крыша здания, также поврежден частный дом и два автомобиля.

Аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте работают бригады экстренной помощи, а правоохранители документируют очередное военное преступление РФ.

Удар по Харькову 25 июля

Напомним, российские войска сегодня днем, 25 июля, сбросили авиабомбу на Харьков.

Сначала было известно об одном пострадавшем, но количество стремительно росло. И по последним данным стало известно 12 и одного погибшего.

Вчера, 24 июля днем, оккупанты также ударили по центральной части Харькова авиабомбами. Тогда было несколько попаданий: по гражданскому предприятию и вблизи многоэтажки.

Об ударах россиян КАБами по Харькову и о методах противодействия вражескому оружию - читайте в материале РБК-Украина.

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