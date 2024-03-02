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Удар по будинку в Одесі: пошуки триватимуть і вночі, під завалами можуть бути діти

Фото: в Одесі продовжують пошуки жертв обстрілу будинку (t.me/odeskaODA)
Автор: Дмитро Левицький

В Одесі тривають рятувально-пошукові роботи на місці удару ворожого дрона по багатоповерховому будинку. На місці трагедії вже виявили п'ятьох загиблих, серед яких одна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці ДСНС в Одеській області Вікторії Журавської в ефірі телемарафону.

"Продовжуються роботи по розбору завалів. Вже виявлено п'ять осіб, з них одна дитина. Рятувальники працюють, важка техніка також. Працюємо на місці у пошуках людей, які ще можуть перебувати під завалами. Попередньо, під завалами можуть ще перебувати діти", - наголосила представник ДСНС.

На запитання, як рятувальники будуть працювати після настання темряви, Журавська відповіла, що на місце події вже привезли засоби освітлення.

"Вже наразі підвезли світло. Як тільки потемніє, рятувальники розставлять світло. Роботі це не буде заважати", - пояснила вона.

Удар росіян по Одесі

В ніч на 2 березня росіяни атакували Одесу та область дронами. Після першої години ночі в місті чули вибухи, після чого стало відомо про влучання одного з ворожих безпілотників по багатоповерхівці.

Через трагедію в Одесі вирішили оголосити траур. Більше про удар по багатоповерхівці - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Обстріл України 2 березня

Цієї ночі під ворожою атакою перебувала не лише Одеса. За даними Повітряних сил ЗСУ, в ніч на 2 березня росіяни випустили по Україні 17 "Шахедів", три ракети Х-59/Х-35.

Сили ППО збили 14 дронів, але були й влучання. Зокрема, у Харкові вночі був "приліт", в результаті якого були пошкоджені будинки та спалахнули два авто.

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ОдесаАтака дронівВійна Росії проти України