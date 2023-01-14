Удар по будинку в Дніпрі: житло потрібне понад тисячі людей

В результаті влучання російської ракети по багатоквартирному будинку в Дніпрі більше як 1000 жителів наразі залишилися без житла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка під час телемарафону.
За словами Тимошенка будинок в який влучила російська ракета складався з 16 під'їздів, а загалом в ньому проживало близько 1700 мешканців.
"Наразі весь будинок без електрики, газу та без вікон. Фактично потрібно забезпечити житлом більше 1000 людей", - сказав заступник керівника ОП.
Він також розповів, що поряд з будинком відразу розгорнули додаткові Пункти Незламності, а рятувальники досі розгрібають завали.
"Всі міські, обласні служби працюють і точно будуть працювати всю ніч. Наші люди демонструють неймовірну взаємодопомогу! Пропонують тимчасове житло, допомагають розбирати завали", - сказав Тимошенко.
Нагадаємо, кількість постраждалих від удару по Дніпру перевалила за півсотні.
Раніше ми писали, що в результаті російського обстрілу в дніпровському будинку було зруйновано 72 квартири, за попередніми даними там могло жити до 200 осіб.
Нині в мережі вже з'явилися фото та відео з місця "прильоту" по будинку в Дніпрі. У результаті удару загинуло п'ятеро жителів.
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