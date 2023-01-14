RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Удар по дому в Днепре: жилье нужно более тысячи человек

Фото: из-за попадания российской ракеты по многоэтажке в Днепре более 1000 человек остались без жилья (t.me/tymoshenko kyrylo)
Автор: Карина Левицкая

В результате попадания российской ракеты по многоквартирному дому в Днепре более 1000 жителей остались без жилья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко во время телемарафона.

По словам Тимошенко, дом в который попала российская ракета состоял из 16 подъездов, а всего в нем проживало около 1700 жильцов.

"В настоящее время весь дом без электричества, газа и без окон. Фактически нужно обеспечить жильем более 1000 человек", - сказал замруководителя ОП.

Он также рассказал, что рядом с домом сразу развернули дополнительные Пункты Несокрушимости, а спасатели до сих пор разгребают завалы.

"Все городские, областные службы работают и точно будут работать всю ночь. Наши люди демонстрируют невероятную взаимопомощь! Предлагают временное жилье, помогают разбирать завалы", – сказал Тимошенко.

Напомним, количество пострадавших от удара по Днепру перевалило за полсотни.

Ранее мы писали, что в результате российских обстрелов в днепровском доме было разрушено 72 квартиры, по предварительным данным там могло жить до 200 человек.

В настоящее время в сети уже появились фото и видео с места прилета по дому в Днепре. В результате удара погибли пятеро жителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьВойна России против Украины