Удар по дому в Днепре: жилье нужно более тысячи человек

По словам Тимошенко, дом в который попала российская ракета состоял из 16 подъездов, а всего в нем проживало около 1700 жильцов.

"В настоящее время весь дом без электричества, газа и без окон. Фактически нужно обеспечить жильем более 1000 человек", - сказал замруководителя ОП.

Он также рассказал, что рядом с домом сразу развернули дополнительные Пункты Несокрушимости, а спасатели до сих пор разгребают завалы.

"Все городские, областные службы работают и точно будут работать всю ночь. Наши люди демонстрируют невероятную взаимопомощь! Предлагают временное жилье, помогают разбирать завалы", – сказал Тимошенко.