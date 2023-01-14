ua ru
Сб, 14 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Удар по будинку в Дніпрі. Резніченко розповів, хто допомагає розбирати завали

Новость на русском →
Дніпро, Субота 14 січня 2023 21:32
Удар по будинку в Дніпрі. Резніченко розповів, хто допомагає розбирати завали Фото: голова Дніпропетровської ОГА Валентин Резніченко (facebook.com/ValentynReznichenko)
Автор: Наталія Кава

Рятувальники та місцеві жителі разом розбирають завали будинку у який 14 січня влучила російська ракета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.

За його словами, на місці трагедії працюють понад 100 рятувальників. Окрім цього там задіяні працівники комунальних служб, медики та кінологи. Всі вони шукають під уламками будинку людей.

Також до місця трагедії приходять небайдужі місцеві жителі. Вони приносять гарячі напої у термосах та їжу. Цивільні також допомагають рятувальникам.

"Дякую усім, хто допомагає. Нам дуже важко, та ми вистоїмо", - написав він.

Нагадаємо, у суботу, 14 січня, російські війська вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі, внаслідок чого було зруйновано цілий під'їзд будинку.

Пізніше стало відомо, що поранення отримали щонайменше 60 людей. Серед них 12 дітей.

Також відомо, що російські окупанти застосували ракету Х-22 для удару по багатоповерхівці у Дніпрі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Днипро Обстріл Резниченко
NEWS
Кількість постраждалих від удару по Дніпру перевалила за півсотні
Кількість постраждалих від удару по Дніпру перевалила за півсотні
DAILY
Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам