Удар по дому в Днепре. Резниченко рассказал, кто помогает разбирать завалы
Спасатели и местные жители вместе разбирают завалы дома, в который 14 января попала российская ракета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.
По его словам, на месте трагедии работают более ста спасателей. Кроме этого, там задействованы работники коммунальных служб, медики и кинологи. Все они ищут под обломками дома людей.
Также к месту трагедии приходят небезразличные местные жители. Они приносят горячие напитки в термосах и пище. Гражданские также помогают спасателям.
"Благодарю всех, кто помогает. Нам очень тяжело, но мы выстоим", - написал он.
Напомним, в субботу, 14 января, российские войска ударили по многоэтажке в Днепре, в результате чего был разрушен целый подъезд дома.
Позже стало известно, что ранения получили по меньшей мере 60 человек . Среди них 12 детей.
Также известно, что российские кафиры применили ракету Х-22 для удара по многоэтажке в Днепре.
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