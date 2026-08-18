Удар по бизнесу и населению: добывающая промышленность призывает не поднимать эконалог

Добывающая промышленность призвала отложить повышение эконалога и объяснила, как это ударит по бизнесу и населению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НАГПУ.

Сообщается, что отрасль добывающей промышленности уже страдает от блокады портов, дорогих энергоресурсов и повышения до 30% к тарифам "Укрзализныци", дефициту кадров, обстрелам и недостатку финансирования.

Отдельно ассоциация выступает против повышения налога на отходы добычи для принятия профильного закона и создания полноценной системы их управления.

Наибольшее беспокойство вызывает повышение налога на бытовые отходы с 5-50 грн до 1909 грн за тонну. Это может увеличить платежи в 38-382 раза и ударить по бизнесу и населению.

В НАГПУ считают, что сейчас приоритетом должно быть сохранение экономической жизнеспособности предприятий и домохозяйств.

Предложение отрасли: пока что изменить только классификацию отходов, а к повышению ставок вернуться после завершения войны и стабилизации экономики.