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Удар по базі відпочинку під Харковом: кількість загиблих зросла до 7

Понеділок 20 травня 2024 13:29
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Удар по базі відпочинку під Харковом: кількість загиблих зросла до 7 Фото: у Харківській області зросла кількість загиблих внаслідок удару по базі відпочинку (t.me/synegubov)
Автор: Сергій Пишкін

Кількість загиблих внаслідок терористичного удару Росії по базі відпочинку під Харковом зросла до 7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова.

"Підрозділи водолазної служби ДСНС (Державна служба надзвичайних ситуацій, - ред.) у селі Черкаська Лозова виявили фрагменти тіла чоловіка. Дані встановлюються", - пише Синєгубов.

Станом на зараз відомо про 28 постраждалих осіб.

Удар по базі відпочинку

Вчора, 19 травня, у Харкові пролунали два вибухи. Пізніше місцева влада повідомила про те, що російські терористи поцілили по цвинтарю й популярному місцю відпочинку.

Також з'ясувалось, що терористи двічі влучили по базі відпочинку в селі Черкаська Лозова ракетами "Іскандер-М". Другий удар відбувся після прибуття до місця подій медиків й рятувальників.

Детальніше про обстріл бази відпочинку - читайте в публікації РБК-Україна.

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