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Удар по базі відпочинку в Харківській області: з'явились фото наслідків обстрілу

Понеділок 03 червня 2024 10:00
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Удар по базі відпочинку в Харківській області: з'явились фото наслідків обстрілу Фото: удар по базі відпочинку в Харківській області (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Сергій Пишкін

В ніч на 3 червня Російська Федерація завдала ракетних ударів по базі відпочинку у селі Дачне Чугуївського району Харківської області. Внаслідок обстрілу є загиблий та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської обласної прокуратури.

Внаслідок обстрілу загинув 45-річний чоловік, який був внутрішньо переміщеною особою з Донецької області. Також поранення отримали співробітники бази відпочинку:

  • жінка 35 років;
  • 42-річний чоловік.

Фото: удар по базі відпочинку в Харківській області (t.me/prokuratura_kharkiv)

Згідно з попередніми даними, ворог обстріляв населений пункт пʼятьма ракетами типу С-300. Ракети, своєю чергою, були запущені з території Бєлгородської області.

Нічний обстріл Харківської області

Опівночі 3 червня стало відомо про вибухи, які було чутно у Харкові. Зокрема зазначалось, що вибухи могли пролунати за межами адміністративного центру. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Пізніше стало відомо про те, що ворог обстріляв вищезгадану базу відпочинку.

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