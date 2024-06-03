Удар по базе отдыха в Харьковской области: появились фото последствий обстрела

В ночь на 3 июня Российская Федерация нанесла ракетные удары по базе отдыха в селе Дачное Чугуевского района Харьковской области. В результате обстрела есть погибший и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковской областной прокуратуры.

В результате обстрела погиб 45-летний мужчина, который был внутренне перемещенным лицом из Донецкой области. Также ранения получили сотрудники базы отдыха:

женщина 35 лет;

42-летний мужчина.

Фото: удар по базе отдыха в Харьковской области (t.me/prokuratura_kharkiv)

Согласно предварительным данным, враг обстрелял населенный пункт пятью ракетами типа С-300. Ракеты, в свою очередь, были запущены с территории Белгородской области.

Ночной обстрел Харьковской области

В полночь 3 июня стало известно о взрывах, которые были слышны в Харькове. В частности отмечалось, что взрывы могли прозвучать за пределами административного центра. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Позже стало известно о том, что враг обстрелял вышеупомянутую базу отдыха.