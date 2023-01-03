Удар ВСУ по базе россиян в оккупированной Макеевке подрывает авторитет Путина, - ISW
Мощный удар украинских защитников по базе россиян во временнно оккупированной Макеевке Донецкой области подорвал авторитет руководителя Кремля Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что Минобороны РФ хоть и признало потери, но пытается переложить ответственность за них на марионеток из квазиреспублики "ДНР". Те в свою очередь заявляют, что во всем виноваты солдаты, которые пользовались телефонами и тем самым позволили ВСУ отследовать сигналы и четко определить координаты для атаки.
"Однако расплывчатое признание российского МО удара вызвало критику военного командования РФ", - говорится в отчете ISW.
По словам специалистов, милблогеры, связанные с ЧВК "Вагнер", отмечали, что российское военное командование облегчило украинским силам возможность удара, держа несколько сотен солдат в одном месте, а также назвали "ложью" объяснение "ДНР" по использованию мобильных телефонов.
Другие милблогеры утверждали, что командование было свидетелем подобных атак в течение последних 11 месяцев, но проявило "преступную халатность" и даже не попыталось рассредоточить войска в Макеевке на меньшие группы в тылу.
В Институте изучения войны добавляют, что подобные военные неудачи все больше будут усложнять усилия Путина успокоить провоенное сообщество и сохранить доминирующий нарратив во внутреннем информационном пространстве.
"Диктатор уже поручил до 6 января провести расследование. Однако неспособность Путина ответить на критику и исправить недостатки российской военной кампании подрывают его авторитет как практичного военного лидера", - подытожили аналитики.
Ключевые выводы ISW:
- Украинская ПВО сбила все российские беспилотники во время ударов РФ по Украине 31 декабря - 2 января.
- Воздушная и ракетная кампания РФ против Украины не принесет желаемого Кремлем информационного эффекта среди российских националистов.
- Сокрушительный удар украинских HIMARS по российской базе в Макеевке Донецкой области 31 декабря вызвал значительную критику российского военного руководства в информационном пространстве РФ.
- Минобороны РФ, вероятно, пытается переложить вину за плохую оперативную безопасность на марионеток с "ДНР".
- Российские войска продолжали безуспешные попытки улучшить свои тактические позиции северо-западнее Сватового.
- Украинский центр оборонных стратегий сообщил, что российские войска продолжают развертывание личного состава на линии фронта Харьков-Сиверск.
- Украинские официальные лица сообщили, что российские силы передислоцируются вдоль восточной оси, пытаясь поддерживать темп артиллерийских ударов.
- Российские войска совершили ограниченные наступательные действия в Запорожской области и продолжили усиление оборонительных сооружений.
- Путин продолжает расширять финансовые обещания, данные российским солдатам, поскольку украинские чиновники продолжают предупреждать о неминуемой волне российской мобилизации.
Напомним, в Генштабе ВСУ заявили, что украинские военные 31 декабря 2022 атаковали район сосредоточения россиян в Макеевке.
Подробнее читайте в материале "Прямое попадание и многие 200-е: что известно об ударе по оккупантам в Макеевке".
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