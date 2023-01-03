Удар ВСУ по базе россиян в оккупированной Макеевке подрывает авторитет Путина, - ISW

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Минобороны РФ хоть и признало потери, но пытается переложить ответственность за них на марионеток из квазиреспублики "ДНР". Те в свою очередь заявляют, что во всем виноваты солдаты, которые пользовались телефонами и тем самым позволили ВСУ отследовать сигналы и четко определить координаты для атаки.

"Однако расплывчатое признание российского МО удара вызвало критику военного командования РФ", - говорится в отчете ISW.

По словам специалистов, милблогеры, связанные с ЧВК "Вагнер", отмечали, что российское военное командование облегчило украинским силам возможность удара, держа несколько сотен солдат в одном месте, а также назвали "ложью" объяснение "ДНР" по использованию мобильных телефонов.

Другие милблогеры утверждали, что командование было свидетелем подобных атак в течение последних 11 месяцев, но проявило "преступную халатность" и даже не попыталось рассредоточить войска в Макеевке на меньшие группы в тылу.

В Институте изучения войны добавляют, что подобные военные неудачи все больше будут усложнять усилия Путина успокоить провоенное сообщество и сохранить доминирующий нарратив во внутреннем информационном пространстве.

"Диктатор уже поручил до 6 января провести расследование. Однако неспособность Путина ответить на критику и исправить недостатки российской военной кампании подр ы вают его авторитет как практичного военного лидера", - подытожили аналитики.

Ключевые выводы ISW: