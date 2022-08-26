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Удар по базе российского батальона "Пятнашка": стало известно, кто "слил" координаты ВСУ

Фото: координаты базы российского батальона "Пятнашка" раскрыл военкор РФ (скрин видео: t.me/itsdonetsk)
Автор: Наталия Гурковская

Возле Донецка 22 августа вспыхнула база российских наемников батальона "Пятнашка". Определить координаты его расположения помог российский блогер Павел Кукушкин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bihus.Info.

Именно этот так называемый "военкор" снял видео "прилета" по предприятию, расположенному недалеко от базы. Именно по этому предприятию удалось установить координаты базы наемников. Их передали ВСУ и те ударили по объекту.

К тому же Кукушкин помог установить всех наемников, воюющих против Украины и бомбящих Авдеевку Донецкой области. Да, блогер снял боевиков и вызвал эти видео в сети. В них боевики рассказывают, как их зовут, откуда они, сколько уже воюют.

Как сообщалось, на окраине оккупированного Донецка загорелась база российского интернационального батальона "Пятнашка". На территории базы взрываются боеприпасы.

Напомним, в оккупированном Донецке 24 августа, под обстрел попал торговый центр "Галактика". Вследствие этого возник масштабный пожар.

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Донецк