Удар по базе российского батальона "Пятнашка": стало известно, кто "слил" координаты ВСУ

Именно этот так называемый "военкор" снял видео "прилета" по предприятию, расположенному недалеко от базы. Именно по этому предприятию удалось установить координаты базы наемников. Их передали ВСУ и те ударили по объекту.

К тому же Кукушкин помог установить всех наемников, воюющих против Украины и бомбящих Авдеевку Донецкой области. Да, блогер снял боевиков и вызвал эти видео в сети. В них боевики рассказывают, как их зовут, откуда они, сколько уже воюют.