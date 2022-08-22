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В Донецке горит база российского батальона "Пятнашка" (видео)

Новина українською →
Донецк, Понедельник 22 августа 2022 10:09
В Донецке горит база российского батальона "Пятнашка" (видео) Фото: в Донецке горит база российского батальона "Пятнашка" (скрин видео: t.me/itsdonetsk)
Автор: Руслан Гаращенко

На окраине оккупированного Донецка загорелась база российского интернационального батальона "Пятнашка". На территории базы взрываются боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Именно сейчас в окрестностях Донецка опять - то ли кто-то курил неосторожно, то ли "камни с неба" - пылает база знаменитой "Пятнашки" - интернациональная банда, которая воевала в Луганской области. Куча 200-х и 300-х. Уничтожена модная техника", - написал он.

В то же время в местных Telegram-каналах публикуют кадры взрывов на территории базы боевиков.

Как известно, батальон "Пятнашка" - это незаконное вооруженное формирование, сформированное преимущественно из абхазов, которые воевали на стороне российских боевиков в Луганской области. Формирование входит в состав 100-й мотострелковой бригады ВС РФ.

Напомним, ранее мы писали, что боевики так называемой "ЛНР" отказываются воевать на территории Донецкой области. Поэтому России все труднее проводить "скрытую мобилизацию" в ОРДЛО.

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