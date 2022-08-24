В оккупированном Донецке из-за обстрела возник пожар в ТЦ "Галактика"
В оккупированном Донецке сегодня, 24 августа, под обстрел попал торговый центр "Галактика". Вследствие этого возник масштабный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".
По словам местных жителей, здание торгового центра подверглось разрушениям. После обстрела возник пожар, а дым заметили в разных районах города.
Так называемый "мэр" Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в ТЦ прилетел снаряд. Пока информации о пострадавших нет.
Стоит отметить, что ТЦ "Галактика" функционирует на базе бывшего "Эпицентра". Он находится в Ленинском районе Донецка.
Напомним, вчера в центре Донецке прогремели взрывы. Оккупанты заявили о "прилете" по зданию так называемой администрации главаря "ДНР" Дениса Пушилина.
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