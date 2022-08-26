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Удар по базі російського батальйону "П'ятнашка": стало відомо, хто "злив" координати ЗСУ

Фото: координати бази російського батальйону "П'ятнашка" розкрив воєнкор РФ (скрін відео: t.me/itsdonetsk)
Автор: Наталія Гурковська

Біля Донецька 22 серпня спалахнула база російських найманців батальйону "П'ятнашка". Визначити координати його розташування допоміг російський блогер Павло Кукушкін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bihus.Info.

Саме цей так званий "воєнкор" зняв відео "прильоту" по підприємству, яке було розташоване недалеко від бази. Саме по цьому підприємству і вдалося встановити координати бази найманців. Їх передали ЗСУ й ті вдарили по об’єкту.

До того ж Кукушкін допоміг встановити всіх найманців, які воюють проти України й бомблять Авдіївку Донецької області. Так, блогер зняв бойовиків та викликав ці відео в мережі. В них бойовики розповідають, як їх звати, звідки вони, скільки вже воюють тощо.

Як повідомлялося, на околиці окупованого Донецька спалахнула база російського міжнародного батальйону "П'ятнашка". На території бази вибухають боєприпаси.

Нагадаємо, в окупованому Донецьку 24 серпня, під обстріл потрапив торговий центр "Галактика". Внаслідок цього виникла масштабна пожежа.

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Донецьк