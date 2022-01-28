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Удар по банкам, но без SWIFT: WSJ узнала о намерениях США по санкциям против РФ

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Пятница 28 января 2022 19:19
Удар по банкам, но без SWIFT: WSJ узнала о намерениях США по санкциям против РФ Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Администрация президента США Джо Байдена сужает свои цели по экономическим санкциям против России в случае вторжения в Украину. Белый дом намерен ударить по крупным российским банкам, государственным компаниям и необходимому для РФ импорту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Представители администрации заявили, что планируемые действия находятся в стадии завершения и не имеют аналогов в последние десятилетия в отношении России, что усиливает угрозу Байдена применить карательные финансовые и другие санкции в случае нападения России.

По словам чиновников, окончательные решения еще не приняты, однако потенциальные цели включают несколько крупнейших российских банков, принадлежащих РФ, таких, как банк ВТБ, запрет на любую торговлю новыми выпусками российских суверенных долговых обязательств и применение мер экспортного контроля в ключевых секторах, таких как передовая микроэлектроника.

По словам одного из чиновников, на данный момент исключены санкции на экспорт нефти и природного газа или отключение России от SWIFT, базовой инфраструктуры, которая облегчает финансовые операции между банками по всему миру.

Тем не менее на этот раз, по словам представителей администрации, США отказываются от постепенного подхода, который притупил воздействие санкций 2014 года и других усилий, и вместо этого переходят к запрету более широкого круга действий с самого начала.

"Мы начнем с максимума и останемся на высоком уровне, чтобы причинить максимальную боль Кремлю", - сказал второй чиновник.

Напомним, ранее Байден заявил, США введут санкции против России в случае вторжения в Украину, при этом ограничения могут задеть лично президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, США готовят экспортные ограничения в отношении России.

Однако Белый дом не планирует вводить превентивные санкции против России.

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Соединенные Штаты Америки Санкции против России
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