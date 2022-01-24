Угроза санкций против России более эффективна, чем их немедленное введение, - Псаки
Фото: пресс-секретарь США Джен Псаки (Getty Images)
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала угрозу санкций против России более эффективным средством. Она добавила, что немедленное введение ограничений окажет меньший эффект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Псаки.
"Согласно нашим оценкам, это (угроза санкций против России - ред.) более эффективно как средство сдерживания, чем их немедленное введение", - сказала она.
Напомним, президент США Джо Байден пригрозил России невиданными санкциями за нападение на Украину.
Отметим, Евросоюз готовит более жесткие санкции против России за оккупацию Крыма.