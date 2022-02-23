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Удар по банкам и отключение от SWIFT: в США рассматривают новые санкции против РФ

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Вашингтон, Среда 23 февраля 2022 01:39
Удар по банкам и отключение от SWIFT: в США рассматривают новые санкции против РФ Фото: США рассматривают отключение России от SWIFT (offshoreview eu)
Автор: Артур Родивилов

Соединенные Штаты готовы при необходимости ввести санкции в отношении российских "Сбербанка" и ВТБ. Администрация Джо Байдена не исключает отключения России от Swift.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг высокопоставленного чиновника в Белом доме.

Власти США продолжают рассматривать все варианты действий в том, что касается новых потенциальных санкций против России, заявил представитель американской администрации.

"Позвольте мне быть предельно ясным, ни одно российское финансовое учреждение не находится в безопасности. Если это вторжение продолжится, то мы готовы нажать кнопку, чтобы предпринять дальнейшие действия в отношении самых крупных российских финансовых институтов, включая "Сбербанк" и ВТБ, чьи совокупные активы составляют почти 750 млрд долларов", - сказал он.

Чиновнику был также задан вопрос, почему Вашингтон решил не вводить санкции против российского президента в нынешнем пакете, однако он не стал это уточнять.

"Что касается президента Путина, то я просто повторю то, что президент США Джо Байден говорил: все варианты действий продолжают рассматриваться", - сказал он.

Соединенные Штаты не исключают возможности отключения РФ от системы межбанковских платежей SWIFT, сообщил чиновник.

"SWIFT не входит в первую часть пакета санкций. Но это остается одной из опций, которую мы можем использовать в зависимости от того, какой следующий шаг сделает Россия", - сказал он.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о решении ввести санкции против России вечером во вторник. На такой шаг он пошел после решения России признать так называемые "ДНР" и "ЛНР".

В частности санкции коснуться банков, российских чиновников и членов их семей.

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