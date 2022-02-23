ru ua
Ср, 23 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Удар по банках і відключення від SWIFT: у США розглядають нові санкції проти РФ

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 23 лютого 2022 01:39
Удар по банках і відключення від SWIFT: у США розглядають нові санкції проти РФ Фото: США розглядають відключення Росії від SWIFT (offshoreview eu)
Автор: Артур Родивилов

Сполучені Штати готові при необхідності ввести санкції щодо російських "Сбербанку" і "ВТБ". Адміністрації Джо Байдена не виключає відключення Росії від Swift.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг високопоставленого чиновника в Білому домі.

Влада США продовжує розглядати всі варіанти дій в тому, що стосується нових потенційних санкцій проти Росії, заявив представник американської адміністрації.

"Дозвольте мені бути гранично ясним, жодна російська фінансова установа не знаходиться в безпеці. Якщо це вторгнення продовжиться, то ми готові натиснути кнопку, щоб зробити подальші дії щодо найбільших російських фінансових інститутів, включаючи "Сбербанк" і "ВТБ", чиї сукупні активи складають майже 750 млрд доларів", - сказав він.

Чиновнику було також поставлено питання, чому Вашингтон вирішив не вводити санкції проти російського президента в нинішньому пакеті, проте він не став це уточнювати.

"Що стосується президента Путіна, то я просто повторю те, що президент США Джо Байден говорив: всі варіанти дій продовжують розглядатися", - сказав він.

Сполучені Штати не виключають можливості відключення РФ від системи міжбанківських платежів SWIFT, повідомив чиновник.

"SWIFT не входить в першу частину пакету санкцій. Але це залишається однією з опцій, яку ми можемо використовувати в залежності від того, який наступний крок зробить Росія", - сказав він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив про рішення ввести санкції проти Росії ввечері у вівторок. На такий крок він пішов після рішення Росії визнати так звані "ДНР" і "ЛНР".

Зокрема санкції торкнутися банків, російських чиновників і членів їх сімей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Вторгнення Росії до України
NEWS
Росія вводить війська в ОРДЛО. Що відбувається на Донбасі зараз: онлайн
Росія вводить війська в ОРДЛО. Що відбувається на Донбасі зараз: онлайн
DAILY
Путін визнав "ЛДНР". Що це означає і чого Україні чекати далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Путін визнав "ЛДНР". Що це означає і чого Україні чекати далі