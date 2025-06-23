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РФ балістикою повністю зруйнувала ліцей у Білгород-Дністровському, - Зеленський

Білгород-Дністровський, Понеділок 23 червня 2025 16:58
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РФ балістикою повністю зруйнувала ліцей у Білгород-Дністровському, - Зеленський Фото: РФ вдарила по Білгород-Дністровському (t.me/odeskaODA)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 23 червня, завдали ракетного удару по ліцею в Білгород-Дністровському. Внаслідок удару щонайменше двоє людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Facebook і голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера в Telegram.

"Абсолютно божевільний удар російської ракети прямо по ліцею в Білгород-Дністровському Одеської області. За попередніми даними, це був удар балістичної ракети", - написав президент.

Він звернув увагу, що дітей у ліцеї не було, оскільки зараз канікули. Але в будівлі перебували співробітники ліцею.

"На жаль, під завалами можуть бути люди. Уже відомо про двох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Ліцей фактично повністю зруйнований. Триває рятувальна операція", - наголосив Зеленський.

За словами президента, жоден із таких ударів РФ не є випадковим - ворог точно знає, куди б'є. Такі удари є демонстративними - росіяни не збираються зі своєї волі завершувати війну.

"Саме тому потрібне реальне і болюче для Росії посилення тиску і санкцій. Ми зараз убезпечуємо себе від російських ударів. Але якщо не буде примусу Росії до миру, доведеться думати про захист ліцеїв, лікарень і звичайних житлових будинків і в інших країнах Європи - усюди, куди російські вбивці зможуть влучити", - додав він.

Фото: росіяни вдарили по ліцею в Білгород-Дністровському (t.me/odeskaODA)

Зі свого боку Кіпер уточнив, що станом на зараз відомо про щонайменше 12 поранених унаслідок удару по ліцею. Троє з них - у важкому стані. Інші поранені, серед яких двоє підлітків, у стані середньої тяжкості. Їм надають необхідну допомогу.

Атака на Білгород-Дністровський

Нагадаємо, раніше голова Одеської ОДА Олег Кіпер розповів, що росіяни вдарили по навчальному закладу в Білгород-Дністровському.

Він уточнював, що під завалами могли опинитися дорослі з викладацького складу.

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