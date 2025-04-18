Удар балістикою по Харкову: кількість постраждалих зросла до 103

Удар по Харкову у Страсну п'ятницю

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 18 квітня, вранці обстріляли Харків балістичними ракетами. Вони атакували Основ'янський район.

Ракети вдарили по житловому кварталу міста, через що велика кількість мирних жителів постраждала.

Згідно з останніми даними, було відомо про 98 постраждалих.

Останнім часом росіяни стали частіше застосовувати балістику для ударів по мирних містах. Також ворог використовує касетну бойову частину, що призводить до великої кількості жертв і постраждалих серед мирного населення.

Схожий удар росіян стався 13 квітня. Окупанти атакували Суми двома балістичними ракетами. Загинули 35 людей.

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