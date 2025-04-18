Удар баллистикой по Харькову: число пострадавших возросло до 103

Удар по Харькову в Страстную пятницу

Напомним, российские оккупанты сегодня, 18 апреля, утром обстреляли Харьков баллистическими ракетами. Они атаковали Основянский район.

Ракеты ударили по жилому кварталу города, из-за чего большое количество мирных жителей пострадало.

Согласно последним данным, было известно о 98 пострадавших.

Последнее время россияне стали чаще применять баллистику для ударов по мирным городам. Также враг использует кассетную боевую часть, что приводит к большому количеству жертв и пострадавших среди мирного населения.

Похожий удар россиян произошел 13 апреля. Оккупанты атаковали Сумы двумя баллистическими ракетами. Погибли 35 человек.

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