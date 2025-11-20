Удар по багатоповерхівці у Тернополі: пошуково-рятувальні роботи продовжуються

"Станом на ранок 20 листопада інформація щодо загиблих і травмованих не змінилася. Ворожий удар забрав життя 26 людей, серед них - 3 дітей. 93 людини поранено, зокрема 18 дітей. 46 осіб - врятовано", - повідомили у ДСНС.

Зазначається, що рятувальники працювали всю ніч. Розібрано понад 700 кв.м завалів, вивезено 230 куб.м зруйнованих конструкцій. Пошук людей, місцеперебування яких досі невідоме, продовжується.

Роботи ускладнюють висока роздробленість конструкцій, масштабні руйнування та необхідність у низці ділянок працювати виключно вручну.

"Пошуково-рятувальна операція триває. Залучені сили та засоби з дев’яти регіонів України - загалом понад 230 рятувальників і 50 одиниць техніки",, - додали в ДСНС.

Фото: у Тернополі на місці удару РФ тривають пошуково-рятувальні роботи (ДСНС)