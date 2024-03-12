Удар по багатоповерхівці у Кривому Розі: рятувальники завершили пошукову операцію

Сьогодні ввечері російські окупанти завдали удару по багатоповерхівці в Кривому Розі. Повідомлялося про 38 поранених, серед яких є діти, та трьох загиблих.

Керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів, що росіяни також вдарили ракетою по даху багатоповерхівки у Металургійному районі міста. Штаб допомоги розгорнули за адресою - "Народний дім", вулиця Криворіжсталі 52.

Всі подробиці російського удару по місту можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ми також писали, що український президент Володимир Зеленський відреагував на ворожий обстріл та показав відео наслідків. Він заявив, що Україна завдаватиме російським окупантам втрат у відповідь на сьогоднішній обстріл.

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