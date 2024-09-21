Удар по арсеналу "Тихорецьк". З'явилися супутникові знімки наслідків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram проекту "Схеми" ("Радіо Свобода").

На знімках із супутника Sentinel-2 за 21 вересня, які доступні на платформі EO Browser, видно наслідки нічної атаки на арсенал біля селища Кам'яний Тихорецького району. Зокрема, там триває пожежа.

Фото: наслідки удару по базі "Тихорєцьк" (t.me/cxemu)

Також видно, що пожежа продовжується і в районі військового аеродрому Тихорецька, який знаходиться неподалік складів. Зазначимо, на відкритих картах ці склади позначені як військова частина №57229-41. Відомо, що арсенали належать до центру матеріально-технічного забезпечення Південного військового округу РФ.

Згідно з дослідженням вашингтонського Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), цей склад також називають 719-ю базою артилерійських боєприпасів. Згідно з доповіддю аналітиків, у жовтні 2023 року Білий дім підтвердив, що саме ця база є основною для зберігання північнокорейських боєприпасів.

Удар по арсеналу в Тихорецьку

У ніч проти 21 вересня в районі однієї з військових частин пролунали вибухи. Пізніше губернатор Краснодарського краю повідомив про детонацію вибухонебезпечних предметів внаслідок пожежі.

Докладніше про нічну атаку читайте за посиланням.

Зазначимо, сьогодні Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по арсеналу в Тихорецьку. За його даними, там зберігалося понад 2 000 тонн боєприпасів, у тому числі з Північної Кореї. Згідно з повідомленням, цей склад входить до трійки ключових баз забезпечення російських військ. Також атаковано радіолокаційну станцію "Подлет".

Крім того, СБУ атакувала базу біля населеного пункту Октябрський у Тверській області, неподалік Торопця, де склади вибухали раніше цього тижня. Як повідомили джерела РБК-Україна, там зберігалося артилерійське та ракетне озброєння для комплексів "Іскандер" та "Точка-У".