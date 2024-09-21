Удар по арсеналу "Тихорецк". Появились спутниковые снимки последствий

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram проекта "Схемы" ("Радио Свобода").

На снимках со спутника Sentinel-2 за 21 сентября, которые доступны на платформе EO Browser, видны последствия ночной атаки на арсенал возле поселка Каменный Тихорецкого района. В частности, там продолжается пожар.

Фото: последствия удара по базе "Тихорецк" (t.me/cxemu)

Также видно, что пожар продолжается и в районе военного аэродрома Тихорецка, который находится недалеко от складов. Отметим, на открытых картах эти склады обозначены как воинская часть № 57229-41. Известно, что арсеналы принадлежать центру материально-технического обеспечения Южного военного округа РФ.

Согласно исследованию вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), этот склад также называют 719-й базой артиллерийских боеприпасов. Согласно докладу аналитиков, в октябре 2023 года Белый дом подтвердил, что именно эта база выступает основной для хранения северокорейских боеприпасов.

Удар по арсеналу в Тихорецке

В ночь на 21 сентября в районе одной из воинской частей прогремели взрывы. Позже губернатор Краснодарского края сообщил о детонации взрывоопасных предметов в результате пожара.

Подробнее о ночной атаке читайте по ссылке.

Отметим, сегодня Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по арсеналу в Тихорецке. По его данным, там хранились более 2 000 тонн боеприпасов, в том числе из Северной Кореи. Согласно сообщению, этот склад входит в тройку ключевых баз обеспечения российских войск. Также атакована радиолокационная станция "Подлет".

Кроме того, СБУ атаковала базу возле населенного пункта Октябрьский в Тверской области, недалеко от Торопца, где склады взрывались ранее на этой неделе. Как сообщили источники РБК-Украина, там хранилось артиллерийское и ракетное вооружение для комплексов "Искандер" и "Точка-У.