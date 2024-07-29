Удар по аеродрому "Саки": супутники зафіксували наслідки атаки ЗСУ

Згідно зі знімками, які були зроблені 28 липня, на одній з частин аеродрому, де базувались літаки Су-30, можна побачити темні плями. Плями, своєю чергою, можуть свідчити про пожежу або ж вибухи.

Фото: наслідки удару по аеродрому "Саки" (t.me/krymrealii)

Втім, наразі роздільна здатність знімків не дозволяє повністю оцінити наслідки атаки ЗСУ.

Удар по аеродрому "Саки"

26 липня внаслідок атаки з повітря у Криму сталась пожежа на військовому аеродромі "Саки". Також було чутно детонацію боєприпасів.

Пізніше Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження аеродрому. Ворог використовує його для контролю повітряного простору, акваторії Чорного моря та завдання ударів авіаційними засобами ураження по території України.

Як розповідав Telegram-канал Astra, під час удару по аеродрому могла бути знищена російська радіолокаційна станція.