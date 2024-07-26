"Приліт" по аеродрому Саки у Криму: могла бути знищена російська РЛС
У Криму вночі 26 липня лунали вибухи у районі аеродрому "Саки". Внаслідок нічних вибухів могла бути знищена російська радіолокаційна станція.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Astra.
За даними видання, Крим цієї ночі нібито атакували ракетами ATACMS, був "приліт" по військовому аеродрому "Саки" у Новофедорівці. За попередніми даними, було влучання по боєкомплекту, внаслідок чого сталася пожежа.
РосЗМІ зазначають, що внаслідок атаки два російських окупанти отримати уламкові поранення.
Також, за даними Astra, було влучання по місцю дислокації російської протиповітряної оборони за п'ять кілометрів від населеного пункту Шелковичне (за 15 кілометрів від Новофедорівки). Внаслідок атаки нібито була знищена радіолокаційна станція окупантів.
Що цьому передувало
В ніч на 26 липня у Криму лунали вибухи. Окупанти заявили про нібито атаку. Гучно було у Новофедорівці, а також Сімферополі та в районі Євпаторії.
У мережі повідомляли про удар по військовому аеродрому "Саки" у Новофедорівці, нібито був уражений склад з боєприпасами. Після вибухів у районі аеродрому виникла пожежа.
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