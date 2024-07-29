Удар по аэродрому "Саки": спутники зафиксировали последствия атаки ВСУ

Согласно снимкам, которые были сделаны 28 июля, на одной из частей аэродрома, где базировались самолеты Су-30, можно увидеть темные пятна. Пятна, в свою очередь, могут свидетельствовать о пожаре или же взрывах.

Фото: последствия удара по аэродрому "Саки" (t.me/krymrealii)

Впрочем, разрешение снимков не позволяет полностью оценить последствия атаки ВСУ.

Удар по аэродрому "Саки"

26 июля в результате атаки с воздуха в Крыму произошел пожар на военном аэродроме "Саки". Также было слышно детонацию боеприпасов.

Позже Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение аэродрома. Враг использует его для контроля воздушного пространства, акватории Черного моря и нанесения ударов авиационными средствами поражения по территории Украины.

Как рассказывал Telegram-канал Astra, при ударе по аэродрому могла быть уничтожена российская радиолокационная станция.