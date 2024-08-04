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Удар по аеродрому "Морозовськ" в РФ. З'явилися супутникові фото наслідків

Ілюстративне фото (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

Вчора Україна здійснила атаку на російський аеродром "Морозовськ". Наразі в мережі вже з'явились фото наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Схеми.

На свіжих супутникових знімках Planet Labs за 4 серпня видно наслідки атаки безпілотників Сил оборони України на військовий аеродром "Морозовськ" у Ростовській області Росії.

Зокрема видно, що під час атаки були уражені склади з боєприпасами, розташовані у північно-східній частині аеродрому.

 

Сліди пожеж видно і біля інших будівель, а також біля місць паркування російських винищувачів.

Зауважимо, що атаки безпілотників прибрали з аеродрому більшість наявних там раніше винищувачів.

Нагадаємо, що в ніч на 3 серпня ЗСУ вдарили по аеродрому "Морозовськ" під Ростовом.

Протягом дня супутники NASA фіксували масштабні осередки пожеж на російському аеродромі.

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