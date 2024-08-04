Удар по аеродрому "Морозовськ" в РФ. З'явилися супутникові фото наслідків

На свіжих супутникових знімках Planet Labs за 4 серпня видно наслідки атаки безпілотників Сил оборони України на військовий аеродром "Морозовськ" у Ростовській області Росії.

Зокрема видно, що під час атаки були уражені склади з боєприпасами, розташовані у північно-східній частині аеродрому.

Сліди пожеж видно і біля інших будівель, а також біля місць паркування російських винищувачів.

Зауважимо, що атаки безпілотників прибрали з аеродрому більшість наявних там раніше винищувачів.