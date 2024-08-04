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Удар по аэродрому "Морозовск" в РФ. Появились спутниковые фото последствий

Иллюстративное фото (росСМИ)
Автор: Карина Левицкая

Вчера Украина совершила атаку на российский аэродром "Морозовск". Сейчас в сети уже появились фото последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Схемы.

На свежих спутниковых снимках Planet Labs за 4 августа видны последствия атаки беспилотников Сил обороны Украины на военный аэродром "Морозовск" в Ростовской области России.

В частности видно, что во время атаки были поражены склады с боеприпасами, расположенные в северо-восточной части аэродрома.

 

Следы пожаров видны и у других зданий, а также у мест парковки российских истребителей.

Заметим, что атаки беспилотников убрали с аэродрома большинство имеющихся там ранее истребителей.

Напомним, что в ночь на 3 августа ВСУ ударили по аэродрому "Морозовск" под Ростовом.

В течение дня спутники NASA фиксировали масштабные очаги пожаров на российском аэродроме .

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