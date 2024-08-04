Удар по аэродрому "Морозовск" в РФ. Появились спутниковые фото последствий

На свежих спутниковых снимках Planet Labs за 4 августа видны последствия атаки беспилотников Сил обороны Украины на военный аэродром "Морозовск" в Ростовской области России.

В частности видно, что во время атаки были поражены склады с боеприпасами, расположенные в северо-восточной части аэродрома.

Следы пожаров видны и у других зданий, а также у мест парковки российских истребителей.

Заметим, что атаки беспилотников убрали с аэродрома большинство имеющихся там ранее истребителей.