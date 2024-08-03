Супутники NASA зафіксували масштабні пожежі на аеродромі Морозовськ у РФ

На російському аеродромі Морозовськ супутники NASA зафіксували масштабні осередки пожеж. Ці наслідки фіксуються після нічного удару ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tendar у соцмережі X.

Вночі українські військові здійснили атаку по аеродрому Морозовськ (Ростовська область, РФ). Наразі ж по фото зі супутників NASA видно, що на об'єкті зафіксовано відразу кілька пожеж. На картах NASA Firms видно, як аеродром "світиться як новорічна ялинка". На місці ударів видно також значні осередки пожеж. Оновлено о 17:38. Проєкт DeepState показав перші супутникові знімки наслідків ураження російського аеродрому "Морозівськ". "Знімки низької якості, хоч і дещо хмарні, проте наочно демонструють масштаби руйнувань. Зокрема, повне знищення одного зі складів авіаційного озброєння цього аеродрому", - констатували аналітики. DeepState також зауважив, що росіяни прибрали всі літаки зі стоянкою неподалік складів, однак ступінь їх пошкодження невідомий.