Удар по аеродрому "Маринівка" у РФ: з'явилися супутникові знімки наслідків

Служба безпеки спільно із ССО вночі 22 серпня атакували аеродром "Маринівка" у Волгоградській області Росії. У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) OSINT-дослідника MT Anderson.
На супутникових знімках можна побачити серйозні ураження на території аеродрому та зруйновані ангари, у яких могли стояти російські літаки.
Фото: супутникові знімки наслідків удару по аеродрому "Маринівка" (x.com/MT_Anderson)
фото з мережі
В ніч на 22 серпня у Волгоградській області пролунали вибухи. Росіяни поскаржилися на атаку дронів. У мережі повідомляли про пожежу на аеродромі "Маринівка".
Пізніше джерела РБК-Україна повідомили, що СБУ та Сили спецоперацій атакували аеродром "Маринівка" Волгоградської області. Там були атаковані склади з КАБами та паливом. На авіабазі виникла пожежа, там також була детонація.
Супутники зафіксували три осередки пожежі на території аеродрому. Один із них - на майданчику, де могли стояти російські літаки.
Варто зазначити, що аеродром "Маринівка" - це єдиний аеродром Росії, де були побудовані укриття для літаків.
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