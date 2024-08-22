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Удар по аеродрому "Маринівка" у РФ: з'явилися супутникові знімки наслідків

Фото: аеродром "Маринівка" у Волгоградській області РФ (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

Служба безпеки спільно із ССО вночі 22 серпня атакували аеродром "Маринівка" у Волгоградській області Росії. У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) OSINT-дослідника MT Anderson.

На супутникових знімках можна побачити серйозні ураження на території аеродрому та зруйновані ангари, у яких могли стояти російські літаки. 

 

Фото: супутникові знімки наслідків удару по аеродрому "Маринівка" (x.com/MT_Anderson)

 

фото з мережі

Атака на аеродром "Маринівка"

В ніч на 22 серпня у Волгоградській області пролунали вибухи. Росіяни поскаржилися на атаку дронів. У мережі повідомляли про пожежу на аеродромі "Маринівка".

Пізніше джерела РБК-Україна повідомили, що СБУ та Сили спецоперацій атакували аеродром "Маринівка" Волгоградської області. Там були атаковані склади з КАБами та паливом. На авіабазі виникла пожежа, там також була детонація.

Супутники зафіксували три осередки пожежі на території аеродрому. Один із них - на майданчику, де могли стояти російські літаки.

Варто зазначити, що аеродром "Маринівка" - це єдиний аеродром Росії, де були побудовані укриття для літаків.

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