Удар по аеродрому "Маринівка" у РФ: з'явилися супутникові знімки наслідків

Атака на аеродром "Маринівка"

В ніч на 22 серпня у Волгоградській області пролунали вибухи. Росіяни поскаржилися на атаку дронів. У мережі повідомляли про пожежу на аеродромі "Маринівка".

Пізніше джерела РБК-Україна повідомили, що СБУ та Сили спецоперацій атакували аеродром "Маринівка" Волгоградської області. Там були атаковані склади з КАБами та паливом. На авіабазі виникла пожежа, там також була детонація.

Супутники зафіксували три осередки пожежі на території аеродрому. Один із них - на майданчику, де могли стояти російські літаки.

Варто зазначити, що аеродром "Маринівка" - це єдиний аеродром Росії, де були побудовані укриття для літаків.

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