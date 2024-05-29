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Удар по аеродрому Луганська: з'явилися супутникові знімки наслідків

Ілюстративне фото: показані супутникові знімки наслідків удару по аеродрому Луганська (depositphotos.com)
Автор: Володимир Костирін

У тимчасово окупованому Луганську внаслідок нічного удару 27 травня на аеродромі була сильна пожежа. Зявилися супутникові фото із наслідками атаки по об'єкту, на якому, зокрема, був розташований радіолокаційний комплекс "Небо-М" російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

На світлині Planet зі супутника від 28 травня можна побачити сліди великої пожежі на північ від злітно-посадкової смуги аеродрому Луганського авіаучилища.

При цьому на кадрі від 10 травня на цій локації демонструються частини радіолокаційного комплексу "Небо-М", що призначений для виявлення аеродинамічних і балістичних об'єктів на середніх і великих висотах.

 

Також варто зазначити, що представники окупаційної "влади" Луганська розповідали про займання внаслідок удару "в районі інфраструктурних об'єктів колишнього вищого військового авіаційного училища штурманів".

Удар по окупованому Луганську 27 травня

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 27 травня в тимчасово окупованому Луганську місцеві жителі в мережі повідомляли про кілька вибухів у місті, та про "прильоти".

В ЗМІ з'явилася інформація про сильну пожежу в районі Вищого авіаційного училища штурманів у Луганську.

Також в інтернеті жителі цього міста писали, що удар був завданий по території Луганського авіаційного ремонтного заводу, де базувалися російські загарбники.

Додамо, близько тижня тому в окупованому Луганську також прогриміли потужні вибухи. Тоді повідомляли про влучання в базу підготовки військ РФ.

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Луганськ