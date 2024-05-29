Удар по аеродрому Луганська: з'явилися супутникові знімки наслідків

На світлині Planet зі супутника від 28 травня можна побачити сліди великої пожежі на північ від злітно-посадкової смуги аеродрому Луганського авіаучилища.

При цьому на кадрі від 10 травня на цій локації демонструються частини радіолокаційного комплексу "Небо-М", що призначений для виявлення аеродинамічних і балістичних об'єктів на середніх і великих висотах.

Також варто зазначити, що представники окупаційної "влади" Луганська розповідали про займання внаслідок удару "в районі інфраструктурних об'єктів колишнього вищого військового авіаційного училища штурманів".

Удар по окупованому Луганську 27 травня

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 27 травня в тимчасово окупованому Луганську місцеві жителі в мережі повідомляли про кілька вибухів у місті, та про "прильоти".

В ЗМІ з'явилася інформація про сильну пожежу в районі Вищого авіаційного училища штурманів у Луганську.

Також в інтернеті жителі цього міста писали, що удар був завданий по території Луганського авіаційного ремонтного заводу, де базувалися російські загарбники.