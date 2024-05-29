Удар по аэродрому Луганска: появились спутниковые снимки последствий

Во временно оккупированном Луганске в результате ночного удара 27 мая на аэродроме произошел сильный пожар. Появились спутниковые фото с последствиями атаки по объекту, на котором, в частности, размещался радиолокационный комплекс "Небо-М" российских захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
На фото Planet со спутника от 28 мая можно увидеть следы крупного пожара севернее взлетно-посадочной полосы аэродрома Луганского авиаучилища.
При этом на кадре от 10 мая на этой локации демонстрируются части радиолокационного комплекса "Небо-М", предназначенного для обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на средних и больших высотах.
Также следует отметить, что представители оккупационной "власти" Луганска рассказывали о возгорании в результате удара "в районе инфраструктурных объектов бывшего высшего военного авиационного училища штурманов".
Ранее сообщалось, что поздно вечером 27 мая во временно оккупированном Луганске местные жители в сети сообщали о нескольких взрывах в городе, и о "прилетах".
В СМИ появилась информация о сильном пожаре в районе Высшего авиационного училища штурманов в Луганске.
Также в интернете жители города писали, что удар был нанесен по территории Луганского авиационного ремонтного завода, где базировались российские захватчики.
Добавим, около недели назад в оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы. Тогда сообщалось о попадании в базу подготовки войск РФ.
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