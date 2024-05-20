У Луганську потужні вибухи. Повідомляють про влучання в базу підготовки окупантів

Фото: у Луганську влучили в базу підготовки карателів (скрин відео)

В окупованому російською армією Луганську в районі селища Ювілейне 20 травня зафіксована серія вибухів. Повідомляють про влучання в "академію внутрішніх справ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Трибун".

За інформацією від місцевих мешканців, вибухів було близько восьми і лише один раз спрацювала ворожа ППО. Зазначається, що на території базувались окупанти.