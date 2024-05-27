У Луганську пролунали сильні вибухи: почалася пожежа (відео)

У тимчасово окупованому Луганську сьогодні, 27 травня, місцеві жителі почули кілька вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Острів " та місцеві Telegram-канали.

У мережі з посиланням на місцевих мешканців пишуть про те, що у місті було кілька "прильотів".

Окупанти повідомляють про те, що удару було завдано по околицях Луганська.

Також, за інформацією "Острова", пожежа розпочалася в районі Вищого авіаційного училища штурманів.

Оновлено 22:21

За словами місцевих мешканців, удару завдали по території Луганського авіаційного ремонтного заводу. Проросійські бойовики там базувалися ще до початку повномасштабного вторгнення. Там також було помічено військову техніку РФ.