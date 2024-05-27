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У Луганську пролунали сильні вибухи: почалася пожежа (відео)

Луганськ, Понеділок 27 травня 2024 22:10
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У Луганську пролунали сильні вибухи: почалася пожежа (відео) Ілюстративне фото: у Луганську почалася пожежа після вибухів (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Луганську сьогодні, 27 травня, місцеві жителі почули кілька вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Острів" та місцеві Telegram-канали.

У мережі з посиланням на місцевих мешканців пишуть про те, що у місті було кілька "прильотів".

Окупанти повідомляють про те, що удару було завдано по околицях Луганська.

Також, за інформацією "Острова", пожежа розпочалася в районі Вищого авіаційного училища штурманів.

Оновлено 22:21

За словами місцевих мешканців, удару завдали по території Луганського авіаційного ремонтного заводу. Проросійські бойовики там базувалися ще до початку повномасштабного вторгнення. Там також було помічено військову техніку РФ.

Удари по Луганську

Нагадаємо, Україна вже неодноразово завдавала ударів по військових об'єктах на території тимчасово окупованого Луганська.

Зокрема, 7 травня ворог скаржився, що по Луганську вдарили ракетами ATACMS, які Україна отримала від США.

Також 20 травня у Луганську під ударом знаходилася база підготовки окупантів.

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