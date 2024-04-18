Удар по аеродрому в Джанкої: ISW бачить вибухи, але ураження підтвердити не може
Інститут вивчення війни (ISW) підтвердив вибухи на російському військовому аеродромі у тимчасово окупованому Джанкої, але масштаб завданої ударом шкоди підтвердити не може.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Вибухи на аеродромі видно на геолокаційних кадрах, опублікованих 16 квітня, йдеться у звіті. Проте ISW поки не помітив візуальних доказів пошкоджень будь-яких гелікоптерів в результаті удару. За даними Інституту, у Джанкої базуються російські вертольоти Мі-8, Мі-25М, Мі-28 і Ка-52.
У звіті наводиться інформація, розповсюджена пов’язаним з Кремлем мілблогером про те, що українські сили використали близько 12 ракет MGM-140 ATACMS для удару по аеродрому.
"Наразі ISW не може незалежно підтвердити ні тип боєприпасів, які українські війська застосували під час цього удару, ні масштаб завданої ударом шкоди", - йдеться у звіті.
Вчора вранці, 17 березня, було завдано ударів по російському військовому аеродрому у тимчасово окупованому Джанкої. Джерела РБК-Україна в Силах оборони повідомили, що удари - результат успішних дій ЗСУ. Але наслідки та результати удару ще достеменно не відомі.
За даними партизанського руху "Атеш", відбулася детонація на об'єкті. Крім того, за даними партизанів, вдалося вразити новітній комплекс С-400 "з вибухом пускової установки та серйозними пошкодженнями інших машин комплексу". Також вони зафіксували серйозне ураження в районі командного пункту 5-го зенітного ракетного дивізіону 18-го зенітного ракетного полку 31-ї дивізії ППО 4-ї армії ВКС РФ.
Президент Володимир Зеленський підтвердив удар по аеродрому.
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