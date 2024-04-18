Удар по аэродрому в Джанкое: ISW видит взрывы, но поражение подтвердить не может

Институт изучения войны (ISW) подтвердил взрывы на российском военном аэродроме во временно оккупированном Джанкое, но масштаб нанесенного ударом ущерба подтвердить не может.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW .

Взрывы на аэродроме видны на геолокационных кадрах, опубликованных 16 апреля, говорится в отчете. Однако ISW пока не заметила визуальных доказательств повреждений любых вертолетов в результате удара. По данным Института, в Джанкое базируются российские вертолеты Ми-8, Ми-25М, Ми-28 и Ка-52.

В отчете приводится информация, распространенная связанным с Кремлем милблогером о том, что украинские силы использовали около 12 ракет MGM-140 ATACMS для удара по аэродрому.

"Сейчас ISW не может независимо подтвердить ни тип боеприпасов, которые украинские войска применили во время этого удара, ни масштаб нанесенного ударом ущерба", - говорится в отчете.