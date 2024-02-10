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Удар по аеродрому "Бельбек": розвідка Британії пояснила наслідки для ворога

Субота 10 лютого 2024 12:20
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Удар по аеродрому "Бельбек": розвідка Британії пояснила наслідки для ворога Фото: розвідка Британії пояснила наслідки для росіян після удару ЗСУ по аеродрому "Бельбек" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Удар українських військових по аеродрому "Бельбек", який розташований в тимчасово окупованому Криму, ймовірно, погіршить здатність терористів координувати повітряну активність у Чорноморському регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розвідку Британії.

Як пише розвідка, 31 січня, українські воїни знищили бункер координаційного центру радіолокаційного контролю росіян, що, зі свого боку:

  • погіршить здатність Росії координувати повітряну активність у Чорноморському регіоні;
  • збільшить навантаження на і без того розтягнутий парк літаків A-50 MAINSTAY;
  • збільшить навантаження на все більш виснажений пул підготовленого персоналу росіян, який здатний керувати повітряними операціями.

"Російська повітряна доктрина значною мірою покладається на наземні пункти управління, такі як "Бельбек", для координації своїх повітряних сил, особливо винищувачів. Це особливо актуально під час нинішніх бойових дій, коли повітряний простір є конкурентним і стає дедалі складнішим", - додає розвідка.

Зокрема зазначається, що майже напевно, російські пілоти та наземний персонал наразі страждають від бойової втоми, а будь-які подальші удари по критично важливих вузлах координації в Криму, ймовірно, посилять тиск, створюючи підвищену ймовірність помилки або прорахунку.

Атака на аеродром "Бельбек"

31 січня у тимчасово окупованому Криму неодноразово лунали вибухи. Місцеві Telegram-канали публікували фото та відео, на яких можна було помітити сліди від ракет у небі. Також в мережі писали про пожежу в районі аеродрому "Бельбек", який розташований у Севастополі. Росіяни, зі свого боку, стверджували про, нібито, атаку десятків ракет.

Пізніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук зробив заяву, натякнувши на удар по аеродрому "Бельбек".

А вже 1 лютого росЗМІ розповідали, що на аеродромі міг бути атакований пункт зв'язку.

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